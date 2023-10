Ein Kind ist nach Angaben der Feuerwehr Großschönau bei einem Feuer in einem Wohnblock in Großschönau verletzt worden. Am Samstagmittag kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Kinderwagens im Treppenhaus an der Buchbergstraße. Ein Nachbar verletzte sich leicht am Bein, als er das Feuer mit einem Feuerlöscher löschte. Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand bereits gelöscht.



Das Kind zog sich nach Angaben der Feuerwehr Verbrennungen im Gesicht und am rechten Unterarm zu. Durch das Feuer wurden der Eingangsbereich und das Treppenhaus bis ins oberste Stockwerk stark verrußt. Der Kinderwagen, ein Buggy, wurde vollständig zerstört, ein Laufrad stark beschädigt. Kriminaltechniker der Polizeidirektion Görlitz sicherten Spuren.