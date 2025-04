Rockhead: Der gesamte Streckenverlauf Die Gravelbike-Strecke Rockhead führt über 320 Kilometer durch die Sächsische Schweiz und die Oberlausitz. Die Route führt über sieben Etappen von Wehlen über Bad Schandau, Sohland an der Spree, Großschönau, Zittau, Löbau, Stolpen zurück nach Wehlen. Natürlich kann man den Rundweg auch an jedem anderen Punkt beginnen oder nur einzelne Etappen fahren.



"Rockhead" soll "die Naherholung und den Ganzjahrestourismus stärken", sagt Herberg. Es gab keine Baumaßnahmen für die Strecke. Die Planer haben lediglich geeignete Wege miteinander zu der Gravelbike-Strecke verknüpft. Letzte Woche war der feierliche Start in die erste volle Saison.