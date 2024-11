Deutsche Ermittler haben ein Drogen-Labor in Hainewalde im Landkreis Görlitz ausgehoben. Die Beamten haben vergangenes Wochenende in Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei vier Beschuldigte festgenommen, teilte die Polizei Sachsen mit. Die Verdächtigen sollen in einer Wohnung in Hainewalde ein Crystal-Labor betrieben haben.