In Lückendorf im Zittauer Gebirge ist in der Nacht zu Montag ein Einfamilienhaus abgebrannt. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, war das Feuer kurz vor 23 Uhr ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe bereits fast das gesamte Gebäude in dem Ortsteil von Oybin nahe der Grenze zu Tschechien in Flammen gestanden. Während der Löscharbeiten stürzte das Haus demnach in sich zusammen.