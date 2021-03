In Obercunnersdorf hat die Polizei am Sonntag ein Haus durchsucht. Der Einsatz stand im Zusammenhang mit der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Herwigsdorf bei Löbau. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz. Am Nachmittag sollen weitere Einzelheiten zu den Ermittlungen bekannt gegeben werden. Bei der Sprengung in der Nacht zu Sonntag wurde der Automat komplett zerstört.