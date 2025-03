Auf einer Sondersitzung hat der Kreistag in Görlitz seinen Doppelhaushalt für die Jahre 2025/2026 beschlossen. Bei der namentlichen Abstimmung stimmten 42 Abgeordnete dafür, es gab 35 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen.

Es war der zweite Anlauf für den Haushaltsbeschluss. Anfang März hatte er keine Mehrheit gefunden , da gleich viele Kreisräte für den Entwurf wie gegen ihn stimmten. Landrat Stephan Meyer appellierte im Vorfeld an die Kreistagsmitglieder, dem Etat zuzustimmen. Andernfalls lägen Investitionen weiter auf Eis, Förderungen für Jugendarbeit, Kultur und Sport könnten nicht ausgezahlt werden.

Die Kreisverwaltung plant für 2025 und 2026 mit einem Defizit von 167 Millionen Euro. Grund für das Minus sind insbesondere stark gestiegene Sozialausgaben. "Die Ausgaben im Bereich Jugendhilfe steigen allein um 10,3 Millionen Euro, im Budget Soziales um weitere 7,9 Millionen Euro in diesem Jahr", so Landrat Meyer. "Hinzu kommt eine massive Erhöhung der Umlage an den Kommunalen Sozialverband um 4,4 Millionen Euro."