Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Sondersitzung Kreistag Görlitz beschließt Doppelhaushalt im zweiten Anlauf

Hauptinhalt

25. März 2025, 12:14 Uhr

Nachdem es in der Kreisratssitzung Anfang März keine Mehrheit für den Doppelhaushalt 2025 und 2026 gegeben hatte, wurde am Montag in einer Sondersitzung erneut über den Haushalt abgestimmt. Dem Landkreis drohte der Stillstand: Wichtige Zahlungen, etwa für Jugendarbeit, Schulsanierungen oder Infrastruktur, hätten ohne verabschiedeten Haushalt ab April nicht mehr getätigt werden können.