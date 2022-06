An diesem Wochenende beginnt in Herrnhut die Festwoche , mit dem die Brüdergemeine ihr 300. Gründungsjubiläum feiert. Im Festzelt auf dem Zinzendorfplatz und im Kirchensaal wird es viele Konzerte von Jazz bis Klassik geben. Zum Auftakt am Sonntag überträgt der MDR den Festgottesdienst aus dem frisch sanierten Kirchensaal im Fernsehen, Radio und als Livestream im Internet. Erwartet werden Gäste und Grußbotschaften aus aller Welt.

Ein Höhepunkt wird die Gedenkfeier am 17. Juni sein. An diesem Tag vor 300 Jahren hat der Überlieferung nach ein Zimmermann aus Mähren den ersten Baum gefällt, mit dem die Siedlung unter dem Schutz Gottes, also unter des "Herren Hut", aufgebaut wurde. An den Ort erinnert heute noch ein Gedenkstein. Dort wird die Feier stattfinden. Damals hatte Graf Nikolaus von Zinzendorf Protestanten aus Böhmen und Mähren auf seinem Land Zuflucht gewährt. Sie gründeten die Brüdergemeine und trugen die christliche Mission in alle Welt. Die meisten der weltweit über 1,2 Millionen "Herrnhuter" leben heute in Afrika. Ihren Hauptsitz hat die Evangelische Brüder-Unität aber nach wie vor in der Oberlausitz.