Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

UNESCO-Entscheidung Herrrnhut: "Wo ist denn hier das Welterbe?"

Hauptinhalt

26. Juli 2024, 05:00 Uhr

Das UNESCO-Welterbe-Komitee entscheidet am Freitag, ob drei weitere Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine in die Welterbe-Liste aufgenommen werden. Neben Bethlehem in den USA und Gracehill in Irland gehört dazu auch Herrnhut in der Oberlausitz. Sie sollen gemeinsam mit dem dänischen Christiansfeld, das bereits seit 2015 Welterbe ist, zu einer länderübergreifenden Welterbestätte werden. Was aber ist an Herrnhut so einzigartig?