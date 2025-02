Der Landkreis Görlitz will prüfen, ob die geplanten Windräder zwischen Oderwitz und dem Herrnhuter Ortsteil Ninive die Aussicht beeinträchtigen und ob ihre Höhe begrenzt werden kann. Ein grundsätzliches Bauverbot durch den Landkreis sei rechtlich nicht möglich, schrieb Landrat Stephan Meyer in einem Brief an die Bürgerinitiative "Gegenwind Oderwitz-Herrnhut".Sie hatte sich gegen den Bau der Windräder eingesetzt.