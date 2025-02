Vor genau 100 Jahren, am 26. Februar 1925, wurde das Patent für den ikonischen Herrnhuter Stern mit seinen 25 Zacken angemeldet. Anlässlich des Jubiläums sollen zwei der ursprünglichen Farbgebungen aus dem Jahre 1897 - die beiden Farben Weiß mit grünem Kern und Weiß mit blauem Kern - wieder ins Sortiment aufgenommen werden, wie die Manufaktur mitteilte. Diese Jubiläumsedition werde in einer Größe von 60 Zentimetern Durchmesser als Papierstern angeboten.

Mit der Rückkehr der historischen Farben soll nach Angaben des Herstellers nicht nur an die lange Tradition erinnert werden. So werde auch Handwerkskunst gewürdigt, die bis heute Menschen in aller Welt begeistere, hieß es.