Gegründet wurde der Ort Herrnhut in der Oberlausitz 1722 von protestantischen Glaubensflüchtlingen aus Mähren, die vor der römisch-katholischen Gegenreformation nach Sachsen geflüchtet waren. In Deutschland sind die "Herrnhuter" mit 4.803 Mitgliedern (Stand: 31.12.2023) in 15 Gemeinden präsent. In Herrnhut selbst gehören ihr 570 Menschen an.