Gegründet wurde Herrnhut von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Der in den Franckeschen Stiftungen Halle ausgebildete Theologe übernahm 1722 das Rittergut Bethelsdorf von seiner Großmutter und ließ es barock umbauen. Im gleichen Jahr nahm er Glaubensflüchtlinge aus Mähren auf, Nachfahren der von der römisch-katholischen Kirche verfolgten Böhmischen Brüder. Sie ließen sich schon bald in Herrnhut nieder, eine von ihnen neu gebaute Musterstadt, in deren Zentrum sich der Kirchensaal befindet. Unweit davon entstand ein barockes Herrenhaus, der Vogtshof, bis heute Sitz des Direktoriums der Herrnhuter Brüder-Unität.



Von Sachsen aus zogen die Herrnhuter Missionare in die ganze Welt, so auch nach Pennsylvania in den USA, wo sie das neue Bethlemen schufen. Nach dem Vorbild Herrnhuts bauten Anhänger der neuen Kirche auch Siedlungen wie Gracehill in Nordirland oder Christiansfeld in Dänemark. All diese Orte sind authentische und vor allem lebendige Zeugnisse eines religiös-pietistischen Netzwerkes, dessen Fäden in Herrnhut zusammenlaufen. Heute ist die Herrnhuter Brüdergemeine in mehr als 35 Ländern auf fünf Kontinenten vertreten. Sie ist nach ihrem Gründungsort benannt.