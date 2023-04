Die Beratungsstelle in Görlitz befindet sich zurzeit noch in der Elisabethstraße in Räumlichkeiten, die die Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH (ENO) ihr kostenlos zur Verfügung gestellt hat. In den nächsten Tagen zieht sie um in größere Räumlichkeiten in der Arndstraße, weil sie mehr Platz braucht. 20 ukrainische Frauen arbeiten inzwischen ehrenamtlich für die Beratungsstelle. Da sie in Deutschland keine Zulassung als Psychotherapeutinnen haben, agieren sie als Selbsthilfegruppe. Sie bieten unbürokratisch und kostenlos Beratungen an, um ihre traumatisierten Landsleute zu unterstützen. Der Fokus ihrer Arbeit liegt bisher auf Frauen und Kindern. Es soll aber eine Selbsthilfegruppe für Männer hinzukommen. Die Beratungsstelle finanziert sich aus privaten Spenden. Görlitz für Familie e.V. ist der Trägerverein.