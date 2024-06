Nach drei Jahren harter Arbeit ist die Sanierung der Hochwaldbaude in Oybin abgeschlossen. Dafür war es längst an der Zeit: Die Baumängel waren so fatal, dass das Gebäude drohte, vom Felsen zu stürzen. Von den Grundmauern bis unter das Dach wurde Hand angelegt, um den Touristenmagneten im Zittauer Gebirge zu retten.