Alte und neue Zweinutzungshühner Alte Hühnerrassen wie "Sundheimer" oder "Bresse Gauloise" lieferten immer schon Eier und Fleisch, sie sind also auch Zweinutzungshühner. Allerdings legen sie meist kleinere Eier und sind nicht so gut auf die Haltung in größerem Maßstab angepasst. Deshalb wurden in den vergangenen Jahren neue Rassen gezüchtet, die wirtschaftlicher gehalten werden können.