Der Freistaat Sachsen unterstützt die Wasserstoff-Forschungsplattform Hydrogen-Lab in Görlitz mit 30,5 Millionen Euro. Das sächsische Ministerium für Regionalentwicklung kündigte einen entsprechenden Fördermittelbescheid an. Hinter dem Projekt stehen zwei Fraunhofer-Institute und andere Forschungseinrichtungen wie die Hochschule Zittau/Görlitz. Das Hydrogen-Lab auf dem Siemens Innovationscampus wird derzeit aufgebaut und will 2023 seine Arbeit aufnehmen. Dort sollen neuartige technische Ansätze entwickelt und erprobt werden. Dabei wollen die Wissenschaftler den gesamten Bereich der Wasserstoffforschung abdecken, von der Erzeugung über die Speicherung bis hin zur Nutzung.

Momentan befinde man sich in der Planungsphase für die Anlagentechnik, die Gebäude und den Stromanschluss, so Projektkoordinator Sebastian Schmidt. Mitte dieses Jahres ist der Spatenstich für die Halle des Hydrogen-Labs geplant. Sie soll in einem Jahr fertig sein, danach folgt der Einbau der aufwendigen Anlagentechnik. Die Fördermittel benötige man für die Anlagentechnik und den besonders leistungsstarken Stromanschluss. Bis zu 30 Wissenschaftler sollen in Görlitz zum Thema Wasserstoff forschen. Dabei werden sie unter anderem Technologiesysteme bewerten oder Werkstoffe untersuchen. Ihre Forschungsergebnisse sollen die Grundlage für neue oder verbesserte Produkte bilden.