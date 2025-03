Antrag zurückgewiesen Kultusminister Conrad Clemens behält vorerst Immunität

Gegen den sächsischen Kultusminister Conrad Clemens (CDU) kann vorerst nicht strafrechtlich ermittelt werden. Wie ein Sprecher des Sächsischen Landtages auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, wurde ein am Mittwochabend eingegangener Antrag auf Aufhebung der Immunität von Clemens zurückgewiesen. Der Antrag habe formelle Fehler enthalten, hieß es. So sei dem Betroffenen ein rechtlich verbrieftes Anhörungsrecht vor Einreichen des Antrages verwehrt worden.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Kultusminister Clemens vorübergehend seinen Führerschein abgeben und 500 Euro Geldstrafe zahlen muss. Er war 2023 in einer 30er-Zone in Krauschwitz im Landkreis Görlitz mit Tempo 80 erwischt worden, wie er "Radio Lausitz" bestätigte. Clemens, damals noch Staatssekretär, hatte zunächst Widerspruch eingelegt, sodass der Fall als Ordnungswidrigkeit am Amtsgericht Weißwasser verhandelt werden sollte. Den hatte er aber zurückgezogen und sich für ein Fahreignungsseminar angemeldet.