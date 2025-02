Wie so vielen Schulen in Ostsachsen macht der Lehrermangel auch der Scultetus-Oberschule in Görlitz zu schaffen. "Es ist sehr, sehr schwierig, in unserer Region Lehrer zu gewinnen", sagt Schulleiterin Susanne Czich. "Der Markt der Seiteneinsteiger ist auch abgegrast und der Informatikunterricht fällt bei uns aktuell in der Klassenstufe sieben komplett aus."