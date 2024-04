Am Landgericht Görlitz hat ein Prozess wegen Untreue und Insolvenzverschleppung begonnen, bei dem es um viele Millionen Euro geht. Angeklagt sind laut Landgerichtssprecher zwei aus Polen stammende Männer - einer war Geschäftsführer einer Firma für Kraftstoffhandel in Spreetal, der andere war deren Alleingesellschafter.

2018 geriet deren Firma in Schwierigkeiten, daraufhin überwies der Alleingesellschafter mehrfach Geld aus dem Unternehmen an eine andere Firma und auf sein Privatkonto. Später konnte die Firma deshalb eine hohe Energiesteuerforderung nicht bezahlen. Man stellte aber trotzdem keinen Insolvenzantrag. Als der Alleingesellschafter weiteres Geld abzog, summierten sich die Schulden des Unternehmens am Ende auf 17 Millionen Euro.