Internationales Boxturnier in Zittau: "Wir alle sprechen Boxen"

25. Mai 2025, 19:11 Uhr

In Zittau sind am Wochenende mehr als 100 Boxerinnen und Boxern aus Deutschland, Polen und Tschechien zusammengekommen. Viele Teilnehmer waren begeistert über das internationale Turnier. Was macht es so besonders?