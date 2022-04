In nur fünf Minuten fiel 2019 die Entscheidung, aus dem maroden Gebäudekomplex ein hochmodernes Innovationszentrum zu machen, erzählt der Informatiker. Und aufgrund seiner guten Beziehungen in die Görlitzer IT-Szene will er nur wenige Minuten später die ersten potentiellen Mieter an der Hand gehabt haben. Deshalb gaben die Bank ihm grünes Licht für Kredite. Innerhalb von 16 Monaten entstand am Bahnhof für fünf Millionen Euro das Innovationszentrum namens "InnoLabs". "Ein Bauzeitrekord, trotz der Corona-Pandemie und den zahlreichen Einschränkungen", lacht der 47 Jahre alte Chef des neuen InnoLabs. "Meine ersten grauen Haare rühren wahrscheinlich daher!"

InnoLabs bedient offenbar in Görlitz eine Marktlücke, denn bislang sind die IT-Firmen in Görlitz weit verteilt. Sie tüfteln meist in Wohnungen, in ehemaligen Gaststätten, hocken in Nebengebäuden in Hinterhöfen oder in den Resten einer Industriebrache. Dabei gibt es in Görlitz Weltmarktführer in der Datenverarbeitung.