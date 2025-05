Christian Zedel ist seit über 25 Jahren "Huxtbitter". So heißen die Männer und Frauen, die auf dem Heiratsmarkt in Jauernick Paare trauen. "Wir verheiraten die Leute für einen Tag und eine Nacht, bis der nächste Tag erwacht", sagt der Mann in Frack, Zylinder, weißer Fliege und weißen Handschuhen und fügt hinzu: "Und mit dem ersten Hahnenschrei ist es mit der Huxt vorbei", - "Huxt" bedeutet Hochzeit im regionalen Dialekt. "Und deswegen ist es so eine schöne Sache. Man kann sich prüfen, ob man sich auf Dauer bindet. Und hier kann alles seinen Anfang finden."