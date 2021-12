Der Betriebsrat des Schienenfahrzeug-Herstellers Alstom erwartet von der Bundesregierung eine deutliche Unterstützung zum Erhalt der Produktionsstätten in Deutschland, insbesondere in Ostdeutschland. "Wir erwarten von der neuen Bundesregierung, das, was die letzte nicht vermocht hat, nämlich dafür zu sorgen, dass wir hier in Deutschland einen klar definierten Local Content, also lokale Fertigung, Fertigungsanteile an steuerfinanzierten Aufträgen festschreiben, und das entlang der kompletten Wertschöpfungskette", sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Alstom Deutschland, René Straube, im Gespräch mit MDR Aktuell. Das schließe auch die Lieferanten des Unternehmens mit ein. Gute Rahmenbedingungen und eine verbesserte Infrastruktur sichere eine nachhaltig gute Zukunft.