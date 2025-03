Mit vier Metern ist das Pendel an der Turmuhr besonders lang. Damit sei die Uhr sehr exakt. Und anders als seinerzeit üblich, ist das Uhrwerk horizontal aufgebaut. So ist es leichter möglich, einzelne Räder auszutauschen, ohne alles auseinander nehmen zu müssen.

Die Turmuhr verrichtet nach wie vor zuverlässig ihren Dienst. 1955 restauriert, ist sie als technisches Denkmal anerkannt und die einzige noch existierende dieser speziellen Bauart in Deutschland. Vor Ort anschauen, können es Besucher nicht, da im engen Treppenhaus des Kirchturmes keine Führungen möglich seien. Doch anhand von Fotos und Konstruktionszeichnungen sind in einer neuen Ausstellung in Zittau Bau- und Funktionsweise des außergewöhnlichen Uhrwerks veranschaulicht.

1760 wird Prasse in Zittau Ratsuhrmacher. Die Stadt ist zu der Zeit ein wichtiger Handelsplatz mitten in Europa. Das Handwerk blühte, darin die Uhrmacherwerkstätten. Johann Gottfried Prasse spezialisierte sich auf komplizierte Mechaniken.

Johann Gottfried Prasse – er war ein Tüftler, der mit viel Fantasie und Können raffinierte Mechanismen entwarf und baute, mit denen auch die Spinnerei und Weberei hierzulande weiterentwickelt werden konnte. So habe der Zittauer Uhrmacher Ideen vorweggenommen, die später auch anderswo zum Tragen kamen. "Er war in Kontakt mit der großen weiten Welt – mit Uhrmachern in Frankreich, in England", hat Peter Knüvener herausgefunden. Deren Werke wurden gemeinsam publiziert und verglichen. "Das ist das Interessante, dass Prasse sich damit messen konnte."