Darauf haben sich viele Jonsdorfer schon seit Wochen gefreut: In der Eishalle in ist am Freitag die Eissaison eröffnet worden. Nachdem die Zukunft der Eishalle lange auf der Kippe stand, geht es nun wieder los. Dafür hat Bürgermeisterin Kati Wenzel (Freie Wähler) mit ihrem ehrenamlichen Helfer-Team einige Monate gekämpft