In Weißwasser wird am Freitag das Festjahr rund um die 150-jährige Tradition der Glasherstellung eröffnet. Zum Auftakt des Jubiläums wird im Glasmuseum am Freitag die Sonderschau "Gravur/modern" eröffnet.

Das Datum sei sehr bewusst gewählt worden, weil mit der ersten Glasschmelze am 10. Februar 1873 ein beispielhafter Prozess der Industrialisierung begonnen habe, sagte Christine Lehmann, Leiterin vom Glasmuseum. 1903 produzierten elf Glashütten in Weißwasser, das Mitte des 19. Jahrhunderts noch ein kleines Heidedorf mit etwa 700 Einwohnern war.

In 150 Jahren Aufstieg und Fall einer Glasmacherstadt

Für die Glasherstellung bot die Umgebung beste Bedingungen, denn die Rohstoffe wie Quarzsand, Kalkstein, Ton, Holz und Braunkohle waren reichlich vorhanden. Zudem war der Ort an die Eisenbahnlinie Berlin - Görlitz angebunden. Aus den beiden Heidedörfern Weißwasser und Hermannsdorf entwickelte sich in nur wenigen Jahrzehnten einer der bedeutendste Standort der Glasindustrie in Europa. Die rasante Entwicklung führte letztlich dazu, dass der Ort 1935 Stadtrecht erhielt.

Der Abschwung begann nach dem Zweiten Weltkrieg, als nicht nur Absatzmärkte verloren gingen, sondern auch die Betriebe den technologischen Anschluss verloren. Mit der politischen Wende kam dann auch das Aus für viele traditionsreiche Hersteller, darunter die "Bärenhütte" oder die Telux-Werke. An die alte Glasmachertradition knüpfen noch einige Handwerkerbetriebe, die mundgeblasenes Glas herstellen, sowie die Firma "Stölzle Lausitz GmbH" im industriellen Bereich an. Die Weißwasseraner sind nach eigenen Angaben der größte Hersteller von Kelchgläsern in Deutschland.

Die Weißwasseraner sind nach eigenen Angaben die größten Kelchglashersteller in Deutschland. Bildrechte: MDR/Rosmarie Hennig

Künstler präsentieren zum Auftakt ihre Werke

Die Auftaktaustellung zum Jubiläum 150 Jahre Glasherstellung richtet den Blick allerdings eher auf die jüngere Vergangenheit. Wie die Chefin des Glasmuseums, Christine Lehmann, sagte, werden unter dem Titel "Gravur/modern" bis zum 4. Juni Werke von 20 Künstlern gezeigt. Die Arbeiten entstanden 2022 während des 8. Internationalen Symposiums für graviertes Glas im tschechischen Kamenicky Senov. Im Verlauf dieses Jahres soll das Jubiläum in Weißwasser als "Summer of Glass" gebührend gefeiert werden. Zum Abschluss ist ein Glasfestival mit Ausstellungen, Vorträgen, Installationen, Rundgängen, Theater und Musik geplant.