In Görlitz beginnt am Donnerstag eine jüdische Gedenkwoche. Bis zum 9. November wird mit verschiedenen Veranstaltungen an die Geschichte jüdischer Familien und deren Verfolgung in der NS-Zeit erinnert. Neben Filmpräsentationen und Diskussionen gibt es auch die größte Versammlung jüdischer Nachkommen in Görlitz seit mehr als 80 Jahren. Dazu werden Nachfahren der ehemaligen Görlitzer jüdischen Gemeinde aus aller Welt erwartet, unter anderem aus Argentinien, Norwegen, Großbritannien und den USA. Am Freitag werden zudem 15 neue Stolpersteine verlegt, davon drei erstmals auch in Zgorcelec. Sie erinnern an jüdische Familien, die in Görlitz gelebt haben.