Am Montag reichte es den Mitarbeitern des Jugendrings Oberlausitz. Sie machten ihrem Ärger und ihrer Enttäuschung mit Trommeln, Rufen und Fahrradklingeln lautstark Luft. Mit dabei war auch Sozialarbeiterin Sandra Neumann. Sie arbeitet mit Kindern, Jugendlichen und Familien aus einem schwierigen sozialen Umfeld. Seit Anfang des Jahres allerdings ohne Zuwendungsbescheid für den Träger, sagt Sandra Neumann. Der Landkreis habe nur für zwei Monate die Personalkosten übernommen, Sach- und Projektkosten wurden gar nicht gezahlt.

So gehe es nicht nur ihrem Projekt, auch andere sind betroffen, weil das Görlitzer Landratsamt nicht bezahle: "Am 3. Juni bekam unser Träger die Ablehnungsbescheide für zum Beispiel mein Projekt, die Schulsozialarbeit sowie die Familienbildung."

Geschäftsführer Rolf Adam vor Geschäftsstelle des Jugendrings in Niesky Bildrechte: André Schulze

Der Jugendring Oberlausitz hat 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit der Ablehnung durch den Landkreis müssen auch Personalkosten in fünfstelliger Höhe zurückgezahlt werden, so Geschäftsführer Rolf Adam. Sechs Sozialarbeiter-Stellen seien in Gefahr. Die Ablehnung ist für Adam umso unverständlicher, weil der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Ende vergangenen Jahres die Förderung der eingereichten Projekte eigentlich beschlossen hatte. Doch das letzte Wort hat die Kreisverwaltung, da sie die Finanzierung genehmigen muss. Im Fall des Jugendrings lehnte sie die Projekte nach ihrer Prüfung nun trotz Zustimmung des Jugendhilfeausschusses ab.