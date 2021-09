Der Landkreis Görlitz muss dem Jugendring Oberlausitz vorläufig Fördermittel in Höhe von 40.000 Euro für die Jugendverbandsarbeit im laufenden Jahr gewähren und diese sofort auszahlen. Wie das Verwaltungsgericht Dresden mitteilte , sprach es eine entsprechende Verpflichtung auf Antrag des Dachverbands für Jugendarbeit mit Beschluss vom 22. September aus (Az. 1 L 600/21). Der Landkreis Görlitz hatte einen entsprechenden Förderantrag für die landkreisweite Jugendverbandsarbeit im Jahr 2021 abgelehnt, weil der Jugendring mit dem eingereichten Projektantrag die inhaltlichen Vorgaben des vom Landkreis aufgestellten Jugendhilfeplans nicht erfülle, so der Gericht. Angebote anderer Jugendverbände für die Erbringung dieser Leistungen lagen auch nach wiederholten Aufrufen des Landkreises nicht vor.

Die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Dresden stellte in ihrer Entscheidung über den gerichtlichen Eilrechtschutzantrag des Verbands fest, dass der Landkreis gesetzlich verpflichtet sei, die Jugendverbandsarbeit zu fördern. Ein Anspruch des Jugendrings auf Förderung bestehe, weil dieser das einzige Angebot zur Erbringung der entsprechenden landkreisweiten Leistung abgegeben habe. Der Landkreis habe die Förderung der vom Jugendring geleisteten Jugendverbandsarbeit nicht deshalb ablehnen dürfen, weil diese seinen eigenen Vorstellungen inhaltlich nicht vollständig entspreche. Laut Jugendring-Geschäftsführer Rolf Adam hat das Jugendamt des Landkreis dem Jugendring Aufgaben etwa bei der Erziehungshilfe übertragen wollen, die dessen Mitgliedsvereine nicht leisten können. Von der aktuellen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts habe der Jugendring erst durch die Anfrage von MDR SACHSEN erfahren. Durch die Nichtzahlung der beantragten Förderung sein die Jugendarbeit der Vereine in der Region durch den Landkreis blockiert worden. Der Jugendring fungiert als Dachverband für knapp 50 Vereine, Gruppen und Initiativen.



Aus der Pressestelle des Landkreises hieß es auf Anfrage, eine schnelle Stellungnahme sei wegen der Komplexität des Verfahrens nicht möglich. Zudem sei die Kreisverwaltung derzeit stark in die Vorbereitung des Bundestagswahl am Sonntag eingebunden.