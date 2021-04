Um die weitere Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zu verzögern, setzt Sachsen jetzt auf empfindliche Hundenasen. So sollen "Kadaverspürhunde" bei der Suche nach toten Wildschweinen eingesetzt werden. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping erklärt: "Wir müssen die infizierten Wildschweinkadaver möglichst schnell finden und bergen, denn je mehr verendete Tiere im Wald, auf Wiesen und Feldern liegen, umso länger kann das Virus überleben und sich ausbreiten."

Bei den Hunden handelt es sich um vier speziell ausgebildete Hundegespanne aus Mecklenburg-Vorpommern, die eine wesentlich effektivere Suche ermöglichen, auch in schwer zugänglichen Bereichen, beispielsweise in den Tagebaurestlöchern oder Teichgebieten. Jetzt wächst im Frühjahr die Vegetation und damit wird auch das Auffinden von Kadavern in Wäldern immer schwerer. Zudem ziehen sich kranke Wildschweine ins Dickicht zurück. Da hilft bei der Suche die empfindliche Spürnase eines Hundes. Der Einsatz von einem Kadaversuchhund ersetzt ungefähr zehn Fallwildsucherinnen und -sucher auf zwei Beinen.