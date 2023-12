25. Dezember am Oybin Kaiserweihnacht am Oybin: festlicher Umzug mit Tradition

23. Dezember 2023, 04:00 Uhr

Ursprünglich als Geburtstagsgeschenk für einen Mittelalterfan ausgerichtet, hat sich die Kaiserweihnacht am Oybin bei Zittau zu einer Tradition entwickelt. Jeweils am 25. Dezember spielen Laien einen Besuch von Kaiser Karl IV. im Jahr 1369 nach. Dieses Mal zieht das adelige Herrscherpaar samt Hofstaat bereits zum 26. Mal zu den Ruinen des Klosters, das Karl IV. einst an diesem Ort erbauen ließ.