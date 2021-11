Bei einem Festgottesdient konnten Gläubige erstmals nach der Komplettsanierung wieder die Görlitzer Kathedrale St. Jacobus besuchen. Die 1900 erbaute Bischofskirche ist in mehreren Abschnitten modernisiert worden, teilte das Bistum Görlitz mit. Erste Arbeiten fanden bereits 2004 statt. Damals war in zwei Bauabschnitten die Außenfassade saniert worden. In den vergangenen Monaten wurde bei der Innensanierung die historische Bemalung im Chorraum und in den Seitenkapellen wiederhergestellt. Gold- und Silberauflagen lassen nun den Kirchenraum erstrahlen. Auch der neogotische Hochaltar aus französischem Kalkstein wurde restauriert.