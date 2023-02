Um die Todesursache der etwa vierjährigen Pyrenäenberghündin eindeutig zu klären, wurde die Hündin vor vier Wochen zur Untersuchung in die Pathologie des Leibnitz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung nach Berlin gebracht. DNA-Proben untersuchte das Senckenberg Forschungsinstitut im hessischen Gelnhausen. Nun liegen die Ergebnisse vor. Der Wolf war es demnach nicht: "Die Ergebnisse, insbesondere die der beauftragten Genetik, konnten einen Wolf als Verursacher nicht nachweisen, da die für Wolfsübergriffe typischen Quetschungen und Blutungen im Kehlbereich des getöteten Herdenschutzhundes fehlen und in keiner der untersuchten Proben Wolfs-DNA vorhanden war", teilte die Sprecherin des sächsischen Umweltministeriums, Karin Bernhardt, am Freitag auf Anfrage von MDR SACHSEN mit.