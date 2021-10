In Görlitz sucht die Polizei nach Hinweisen zu einem Vorfall am Bahnhof Weinhübel. Am Samstagnachmittag musste ein Triebwagen der Regionalbahn unweit vom Haltepunkt eine Notbremsung einleiten, weil sich fünf Kinder im Bereich der Gleisanlagen aufhielten. Glücklicherweise wurde bei der Notbremsung keines der Kinder oder der Fahrgäste verletzt. Als der Zug zum Stehen gekommen war, schwangen sich die Kinder auf ihre Fahrräder und machten sich unerkannt aus dem Staub. Der Lokführer stellte laut Polizei anschließend bei einer Kontrolle fest, dass der Triebwagen durch Steine beschädigt worden war. Die Wackersteine stammen wahrscheinlich aus dem Gleisbett und waren mit einem Klebeband auf den Schienen befestigt worden. Deshalb wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.