Pflegemutter: "Mein Herz schlägt für Kinder".

Vollzeitjob mit Zeit für die Kinder.

Die leiblichen Eltern haben Alkohol- oder Drogenprobleme.

Es ist eine hübsche kleine Villa, die das Ehepaar Marchner in Eibau bewohnt. Jana Marchner hatte Heimweh und so kehrte sie nach einigen Jahren in Bayern wieder zurück in die Oberlausitz. Erst am Mittwoch haben die letzten Handwerker das Haus verlassen. Alles ist nunmehr saniert. Nicht nur deshalb strahlt Jana Marchner mit ihrem sieben Monate alten Pflegekind Fridolin um die Wette: "Mein Herz schlägt für Kinder mit Behinderungen. Und es ist so ein schönes Leben, wenn man solchen Kindern die Zukunft ermöglicht."

Wir geben dem Kind eine Chance

Fridolin hatte einen schweren Start ins Leben. Der Junge war nach seiner Geburt von seiner leiblichen Mutter in der Klinik zurück gelassen worden. Aufgrund ihrer Alkohol- und Drogensucht ist das Kind schwerst behindert. Das schreckt potenzielle Pflegeeltern ab, Jana Marchner aber sagt: "Wir geben dem Kind eine Chance."

"Er war einfach nicht zu vermitteln. Und da wir haben gesagt, wir geben dem Kind eine Chance. Man muss mit Therapeuten arbeiten und einige Arzttermine bewältigen. Die Lebensfreude ist trotzdem da. Jana Marchner Pflegemutter

Für die beiden Pflegeeltern in Eibau ist das ein Vollzeitjob, denn sie betreuen noch fünf weitere Kinder. Der Älteste ist 14 Jahre alt, der Jüngste das Baby Fidolin. Für das Jugendamt in Görlitz sind die Marchners ein Glücksfall, denn Dominik ist Krankenpfleger und seine Frau Jana Fachkrankenschwester für Psychologie. In einem bayerischen Krankenhaus haben sich die beiden auf Arbeit erst kennen und dann lieben gelernt.

Bildrechte: Uwe Walter

Schock bei der Silberhochzeit über Liebe des Lebens

Erst kürzlich feierte das Paar Silberhochzeit, erzählt der Pflegepapa: "Das haben wir natürlich gefeiert. Auf einmal sagt mir meine Frau, dass ich nicht die Liebe ihres Lebens sei, sondern der Moritz. Da war ich schockiert!"

Moritz ist ebenfalls ein Pflegekind und immer gut gelaunt. Deshalb gilt er als Sonnyboy in der Familie. Das Familienoberhaupt, praktisch gesehen die Geschäftsführerin, ist die Ehefrau. Ihr Mann ist nach eigenen Worten der "Hausmeister". Aber die vielfachen, zum Teil unglaublichen Probleme - beispielsweise mit Ämtern für Genehmigungen oder das Erteilen von Behindertenausweisen - lösen sie gemeinsam: "Es läuft wirklich oft so ab, dass meine Frau am Tag drei bis vier Stunden lang telefoniert und ich übernehme dann die Versorgung und Betreuung der Kinder."

Bildrechte: Uwe Walter

Traum erfüllt: Mehr Zeit für Kinder

Obwohl die Marchners aufgrund ihrer teilweise behinderten Kinder gefordert sind, lehnen sie bei der Kinderbetreuung Hilfe von außen ab. Nur eine Haushaltshilfe leisten sie sich. Dominik Marchner lächelt entspannt, denn noch bis 2026 ist er in der Elternzeit: "Damit ist einer meiner größten Träume in Erfüllung gegangen. Ich habe Zeit für die Kinder. Das ist super."

Bildrechte: Uwe Walter

Pflegeeltern dringend gesucht

Im Landkreis Görlitz haben seit der Corona-Pandemie die sozialen Probleme haben zugenommen, stellt die Görlitzer Sozialdezernentin Martina Weber fest. "Wie haben Drogenhintergrund, wir haben Alkohol als Problem. Wir haben psychisch kranke Menschen, die einfach nicht in der Lage sind ihren Tag zu organisieren, geschweige denn ihre Kinder zu erziehen. Her muss der Staat helfen."

Deshalb müssen die Behörden im Landkreis Görlitz immer mehr Kinder in Obhut nehmen. Für 15 Kinder suchen sie derzeit Pflegeeltern, denn es sei besser die Kinder in Familien aufwachsen zu lassen als im Heim, meint Daniela Steinhoff vom Jugendamt. Nach einem Besuch bei Familie Marchner in Eibau sagt die Behördenmitarbeiterin: "Ich bin sehr, sehr beeindruckt." Sie freut sich, dass so viele Kinderaugen in Marchners Zuhause gestrahkt haben.

Es ist unglaublich schön zu sehen, wie die Kinderaugen strahlen. Und das alles hier ist einfach aus dem Herzen heraus passiert. Daniela Steinhoff Jugendamt Görlitz

Bildrechte: Uwe Walter

Wer Interesse hat - Kinder in Pflege zu nehmen und ihnen damit ein sicheres Zuhause zu schenken - Alle Informationen dazu gibt es im Görlitzer Landratsamt bei Jugendamt.