Die Stadt Görlitz liegt an der "via regia", auch als Königsstraße oder "Hohe Straße" bezeichnet. 1252 wurde die Handelstraße, die Ost- mit Westeuropa verband, erstmalig erwähnt. Auf der Straße wurden unzählige Stoffe befördert, darunter Silber, Zinn, Wachs, Honig, Leder und Fleisch aber auch Seide und Tuchwaren. Davon profitieren auch die Händler in der Tuchmacherstadt Görlitz. Noch heute zeugen die riesigen Kaufmannspaläste, die sogenannten Hallenhäuser, aus dem Barock und der Renaissance vom Reichtum ihrer einstigen Besitzer. Und genau in dieser Görlitzer Blütezeit siedeln die Kinder ihr Stück um ein verlorenes Geldstück an.