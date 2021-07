Die Leidenschaft für das Kino hat Cornelia Kloß wohl von ihrem Vater geerbt. Schon zu DDR-Zeiten hat der Vater die Kinos mit Vorhängen, Wandbespannungen und Bodenbelägen ausgestattet. Ein Handwerk, das auch nach 1990 gefragt war, erinnert sich die gelernte Raumausstatterin. Damals, 1993, sei er von der Kinoleiterin des Görlitzer Kinos angesprochen worden, ob er sich nicht an der Ausschreibung für die Innenausstattung beteiligen möchte. "So sind wir nach der Wende in das Kinogeschäft wieder reingerutscht." Inzwischen hat Cornelia Kloß gemeinsam mit ihrem Mann den Familienbetrieb in Rothenburg bei Görlitz übernommen und ist mit ihrem zehnköpfigen Team in ganz Deutschland und Österreich unterwegs.