In Boxberg soll die Abwärme aus den laufenden Kraftwerken für das Trocknen von Klärschlamm genutzt werden. Anschließend wird der getrocknete Schlamm, der einen vergleichbaren Heizwert wie Braunkohle besitzt, in den Kraftwerken verfeuert. Leag-Vorstand Hubertus Altmann freut sich über die Investition und den neuen Mieter auf seinem Kraftwerksgelände.

Bevor die Trocknung der Hinterlassenschaften aus den einheimischen Kläranlagen beginnt, wird die Masse in eine Art Spagetti zerteilt. Anschließend werden die ungenießbaren Nudeln bei 200 Grad getrocknet und gelagert, bis sie in den benachbarten Braunkohlekesseln verbrannt werden.

So funktioniert die Trocknungsanlage für Klärschlamm in Boxberg. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Doch in die Karten schauen lassen wollte sich der Vorstand nicht. Es sei alles noch in der Projektphase, auch das gemeinsame Vorhaben zu Karbon mit dem renommierten Forschungsinstitut Fraunhofer. "Die Leag befindet sich als Kraftwerksbetreiber in einem Transformationsprozess und will sich neue Geschäftsfelder erschließen," betont Altmann.



Die angedachte Bandbreite ist groß. Sie reicht in Boxberg von der Material-Forschung bis hin zur thermischen Sekundärstoff-Verwertung.