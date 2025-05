Der Klavierbauer Bechstein in Seifhennersdorf hat die Erweiterung seines Firmensitzes gestoppt. Geschäftsführer Mathias König bestätigte auf Nachfrage von MDR SACHSEN einen Bericht der Sächsischen Zeitung, wonach die Bauarbeiten derzeit ruhen. König begründete den vorläufigen Baustopp mit einer weltweiten Absatzschwäche. Daher müsse das Traditionsunternehmen mit seiner Liquidität haushalten.

Man halte aber am Erweiterungsbau fest, betonte der Firmenchef. Wann der Bau beendet werden könnte, ließ er offen. Mit einem zweistelligen Millionen-Betrag ist die Erweiterung des Standortes die größte Einzelinvestition, die es in der Geschichte des Bechstein-Unternehmens bisher gegeben hat. An dem Gebäude wird seit Herbst 2022 gebaut. Dort sollen mehr Platz für die Produktion und ein großer Ausstellungssaal entstehen.