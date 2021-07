Lenka Poljakova aus dem tschechischen Jablonec fühlt sich in ihrem Zittauer Schrebergarten wohl, den sie für 77 Euro im Jahr pachtet - weit weniger als in ihrer Heimat fällig wäre. "In Tschechien kostet ein Garten 200 bis 300 Euro pro Monat", erzählt sie. Zudem sei es schwierig, überhaupt an Schrebergärten heranzukommen, während in Zittau viele Parzellen leer stehen würden.