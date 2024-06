Am Berzdorfer See bei Görlitz ist ein Mann beim Klettern verunglückt und schwer verletzt worden. Der Unfall hat sich zur Mittagszeit in einem Freizeitpark nahe der sogenannten Blauen Lagune am See ereignet, informierte die Polizei. Der 34 Jahre alte Mann sei aus bisher ungeklärten Gründen abgestürzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.