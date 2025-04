Insgesamt acht Parcours unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade hat der Kletterwald in Großschönau – vom Kids-Parcours, auf dem schon Dreijährige klettern können bis zu Parcours in bis zu 12 Metern Höhe. "Knieprobleme sollte man nicht haben. Ansonsten geht jedes Alter. Besondere Fitness braucht man nicht", ist Ronny Bergmann überzeugt. Er war schon mehrfach in dem Kletterwald in seiner Heimat. Sein Highlight: Eine Seilrutsche über einen Teich. So etwas gebe es nicht so oft. "Das hat schon was."