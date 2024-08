Das Vorhaben wird vom Bundesumweltministerium mit rund einer Millionen Euro gefödert. Wie Projektkoordinator Tim Heidelk vom Senckenberg-Museum in Görlitz MDR SACHSEN sagte, geht es im Prinzip darum, Wälder zu schaffen, die durch die Vielfalt der Gehölze resilient sind "für Klimaänderungen, die uns bevorstehen". So habe man immer Baumarten, die den Bedingungen standhalten könnten. "So dass wir nicht den Fall haben wie bei der Fichte, dass uns Monokulturenn komplett in die Brüche gehen."