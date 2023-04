Das ab Dienstag in Mühlrose in der Gemeinde Trebendorf geplante Camp von Klimaaktivisten gegen die Abbaggerung des Ortes ist verschoben. Darüber hat das Bündnis "Rosi bleibt!" am Montag per Twitter informiert. Das Landratsamt Görlitz teilte auf Anfrage von MDR SACHSEN mit, der Anmelder habe die Versammlungsanzeige zurückgezogen.