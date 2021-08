Medizin-Versorgung Neue Universitätsklinik für die ganze Lausitz in Cottbus

Hauptinhalt

Sachsens Nachbarland Brandenburg will in Cottbus ein Universitätsklinikum aufbauen. Die Ärztinnen und Ärzte sollen Lücken in der medizinischen Versorgung schließen. Vor allem die nördliche Oberlausitz soll davon profitieren. Aber auch Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen in Ostsachsen wollen mit der Cottbusser Klinik zusammenarbeiten.