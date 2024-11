Tag und Nacht Eis essen? In Klitten ist das kein Problem. Denn Klitten hat einen Softeis-Automaten, gleich vor der Gaststätte "Zum Goldenen Tropfen". Bei den jungen Leuten hier ist er eine echte Institution. Auch bei Clara. Eigentlich bietet der Ort eine ganze Menge, findet die 19-Jährige: Bäcker, Fleischer, Feuerwehr, Tankstelle, Sportplatz, See, einen coolen Jugendklub: "Wir haben alles, was das Herz begehrt. Nur die Öffis sind nicht so supercool." Immerhin hat Klitten einen Bahnhof, allerdings fahren die Züge tagsüber nur alle zwei Stunden.

Dorfleben: "cooles Gemeinschaftsding"

Der Jugendklub ist im Gebäude der ehemaligen Schule untergebracht. An diesem Abend hat er zur Party geladen, zu der Clara mit ihren Freunden gekommen ist. Sie macht gerade am Beruflichen Gymnasium in Görlitz ihr Abitur, lebt aber auch gerne in Klitten: "Ich mag das Dorfleben hier, weil es sehr persönlich ist und jeder jeden kennt. Dass es so ein Gemeinschaftsding ist, finde ich richtig cool." Denn immer, wenn sie Hilfe brauche, könne sie jemanden anrufen. Außerdem sei der Jugendklub ein guter Treffpunkt, um vor allem im Winter mal Billiard oder Tischkicker mit Freunden zu spielen.

"Feuerwehr, Fußball und Kumpels"

Dass das in Klitten immer noch möglich ist, dafür sorgt auch Mirko Funke. Der 30-Jährige ist seit gut zehn Jahren Chef des Jugendklubs. "Zu meiner Jugendzeit hattest du hier nur Feuerwehr, Fußball und Kumpels. Und die Wälder ringsrum. Mehr gabs hier nicht." Mit dem Jugendklub wollten sie aber mehr für die Jugendlichen auf die Beine stellen, erzählt Mirko. Sie hätten zum Beispiel eine eigene Volleyball- und Fußballmannschaft gegründet, die "Bunnys". Außerdem wollen sie, dass sich die Jugendlichen wieder mehr ins Dorfleben einbringen. Beim Heimatfest im Sommer hat das geklappt: 40 junge Leute haben ihmzufolge dort kurzerhand mitgeholfen, nachdem Mirko Funke einen Aufruf gestartet hatte. Bildrechte: MDR/Viola Simank

Gute Erinnerungen ans Dorfleben

Unter denen, die manchmal mithelfen ist auch Angelique. Mit ihren 16 Jahren gehört sie zu den wenigen Jüngeren im Jugendklub. Trotzdem kommt sie mit ihren Geschwistern gerne her. Gerade macht sie eine Ausbildung zur Sozialassistentin, für die sie vielleicht nach Bautzen ziehen wird. Aber grundsätzlich würde sie gerne bleiben: "Ich mag das hier, auch die Ruhe. Hier ist es schön, ich habe Freunde. Hier sind auch viele Erinnerungen." Sie wünscht sich, dass wieder ein paar mehr Menschen nach Klitten und die umliegenden Dörfer ziehen und sich nicht alles am Bärwalder See abspielt.

Bildrechte: imago images/Sylvio Dittrich

Wunsch: Mehr Unterstützung durch Gemeinde