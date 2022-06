Im Fall zum Verkauf jahrhundertealter Schriften aus dem Kloster Sankt Marienthal in Ostritz kommt offenbar Bewegung: Äbtissin Elisabeth Vaterodt sagte MDR SACHSEN, der 800 Jahre alte Marienthaler Psalter und weitere Handschriften würden nicht auf der weltweit führenden Kunstmesse "The European Fine Art Fair" (TEFAF) in Maastricht präsentiert.