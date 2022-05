Barbara Wiermann von der SLUB in Dresden und ihre Kollegen vom Handschriftenzentrum der Universitätsbibliothek in Leipzig ärgert das Vorgehen des Klosters besonders. Die Werke seien schließlich von ihnen mit Steuermitteln katalogisiert und in diesem Zusammenhang erstmals auch intensiv untersucht worden. Außerdem habe man sie mit öffentlichen Mitteln digitalisiert. Erst seit wenigen Tagen sind sie im Internet unter www.sachsen.digital.de für jeden abrufbar. Hinzu kommt, dass der Freistaat schon länger mit dem Kloster im Gespräch ist, um die Handschriften zu kaufen.

Man habe im Februar 2022 vereinbart, dass man bis Ende Juni Zeit habe, um ein Angebot vorzulegen, sagt Barbara Wiermann. Schließlich müsse auch der Freistaat erst prüfen, welches Geld zur Verfügung steht und welche Drittmittel eingeworben werden können. "Diese Vereinbarung wurde gebrochen, das muss man ganz klar sagen." Das sächsische Kulturministerium appelliert unterdessen an die Klosterleitung, sich wieder an einen Tisch zu setzen. Laut Ministeriumssprecher Jörg Förster ist man bereits wiederholt auf die Äbtissin zugegangen und hat um Darstellung des neuen Sachverhalts gebeten. Man wolle das für die sächsische Geschichte so bedeutsame Kulturgut bewahren.

Es wäre ein unersetzbarer Verlust, wenn diese herausragenden Werke nicht mehr öffentlich zugänglich sind. Jörg Förster Pressesprecher des Sächsischen Kulturministeriums

Das Kloster St. Marienthal in Ostritz wurde nach dem Hochwasser 2010 für viele Millionen Euro saniert. Bildrechte: dpa

Das Kloster St. Marienthal Ostritz Es wurde 1234 gegründet und ist das älteste Zisterzienserinnenkloster Deutschlands. Es blieb auch nach der Reformation katholisch. Bundesweit bekannt wurde es im Jahr 2010, als ein Neiße-Hochwasser dort Schäden in Millionenhöhe verursachte. Aktuell leben dort acht Schwestern.





Zumindest ist sicher, dass die Handschriften noch im Kloster sind. Das hat die Äbtissin bestätigt. Laut Ministerium ist für die Ausfuhr eine Genehmigung notwendig. Allerdings könne man die Werke nicht einfach unter Schutz stellen, sagt Ministeriumssprecher Jörg Förster: "Weil es sich um kirchliches Eigentum handelt, ist eine Unterschutzstellung staatlicherseits nicht möglich." Mit anderen Worten: Die Äbtissin darf sie einfach verkaufen. Dazu braucht sie nur die Zustimmung des Vatikans.

Vatikan hat Segen für Verkauf gegeben

Die habe sie wohl, weiß Barbara Wiermann von der SLUB zu berichten. Es gebe allerdings die Empfehlung, sie an öffentliche Institutionen zu verkaufen. Allerdings sei es auch eine Frage der Verantwortung des Klosters für seine eigene Geschichte und für Dokumente der katholischen Kirche. Deshalb sollten sie nicht auf dem internationalen Markt verkauft und in verschiedene Privathände gegeben werden, sondern öffentlich zugänglich bleiben, so Wiermann.



Am Geld sollte es zumindest nicht scheitern. Die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, Claudia Roth (Grüne), prüfe eine Förderung. Außerdem habe sich unter anderem die Ernst von Siemens Kunststiftung gemeldet und Unterstützung angeboten. Nun komme es darauf an, dass die Klosterleitung das Gespräch wieder aufnimmt. Das Angebot hat Äbtissin Vaterodt nun gemacht und betont, dass der Verkauf an den Freistaat "die ideale Lösung" wäre.