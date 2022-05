Das Zisterzienserinnenkloster Sankt Marienthal hält beim geplanten Verkauf des Marienthaler Psalters und weiterer mittelalterlicher Bücher an der Kooperation mit dem Handschriftenhändler Jörn Günther fest. "Ich sehe überhaupt keine Veranlassung, die Zusammenarbeit, die vertraglich geregelt ist, zu beenden", sagte die Äbtissin Elisabeth Vaterodt in einem am Dienstag veröffentlichten Interview des Portals katholisch.de .

Zugleich betonte sie: "Auch das Land Sachsen kann selbstverständlich ein neues Angebot für die Handschriften abgeben." Bislang habe der Freistaat Sachsen für alle zum Verkauf stehenden Handschriften insgesamt 1,2 Millionen Euro angeboten, gab die Äbtissin bekannt: "Das ist dem Ernst der Sache nicht gerecht geworden." Erst danach habe man sich an den Kunsthändler gewandt. Das Kulturministerium in Dresden wollte das genannte Angebot nicht bestätigen. Sprecher Jörg Förster sagte MDR SACHSEN, auch der Freistaat wolle an den Verhandlungstisch zurück, "um eine Lösung zur Bewahrung des Kulturguts in Sachsen zu erreichen". Man habe im Februar vereinbart, dass man bis Ende Juni Zeit habe, um ein Angebot vorzulegen.